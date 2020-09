Die Virus-Angst sorgte für Hamsterkäufe. Archivbild

Quelle: Rene Traut/dpa

Unter den Hamsterkäufen wegen des Coronavirus in den vergangenen Tagen müssen nun Bedürftige in Deutschland leiden: "Mehrere Tafeln haben zum Teil deutlich weniger Lebensmittel erhalten", klagte Verbandschef Jochen Brühl in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Deshalb konnten Supermärkte weniger abgeben, und es gebe weniger zu verteilen.



Brühl appellierte: Wer zu viel gekauft habe, könne es den Tafeln geben. Bundesweit versorgen die Tafeln nach eigenen Angaben regelmäßig 1,6 Millionen Menschen mit Lebensmitteln.