Die Koalitionsrunde dürfte bis tief in die Nacht dauern.

Quelle: Frank May/dpa

Die schwarz-roten Koalitionsspitzen haben Beratungen über mögliche Maßnahmen aufgenommen, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abgefedert werden sollen.



Bei dem Treffen des Koalitionsausschusses unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt in Berlin sollten auch andere wichtige aktuelle Themen wie die Lage an der griechisch-türkischen Grenze besprochen werden. An den Beratungen nehmen auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) teil.