Zug der ÖBB (Symbolbild)

Quelle: Matthias Balk/dpa

Aus Furcht vor Coronavirus-Infektionen hat Österreich den Zugverkehr mit Italien komplett eingestellt. Wie die ÖBB dem ZDF mitteilten, gilt die Anordnung, die das Innenministerium in Wien und die Landesgesundheitsbehörde in Tirol beschlossen haben, auf unbestimmte Zeit.



Ein Eurocity, der in Venedig gestartet war und als Zielort München hatte, wurde am Sonntagabend am Grenzübergang Brenner gestoppt, weil zwei deutsche Frauen an Bord Fieber hatten.