Ein Feuerwehrmann sprüht Desinfektionsmittel in Teheran.

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Weltweit sind inzwischen mehr als 100.000 Coronavirus-Infektionen und rund 3.500 Todesfälle registriert - die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle dürfte Experten zufolge noch weit darüber liegen.



Auch in Deutschland wird Sars-CoV-2 bei immer mehr Menschen nachgewiesen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte bis Samstagnachmittag 795 Infektionen erfasst - mehr als zehn Mal so viele wie noch eine Woche zuvor. Außer in Sachsen-Anhalt ist der Erreger in allen Bundesländern nachgewiesen worden.