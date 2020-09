Coronavirus.

Quelle: ---/NIAID-RML/AP/dpa/Symbolbild/Archiv

In Italien ist ein weiterer Mensch gestorben, der als Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion galt. Es handele sich um eine Frau in der Region Lombardei, so ein Sprecher des Zivilschutzes. Am Vorabend hatten die Behörden den Tod eines Mannes in Venetien vermeldet, der sich mutmaßlich mit dem Virus angesteckt hatte.



Beide Fälle wurden als Coronavirus-Todesfälle behandelt, auch wenn eine finale Bestätigung erster positiver Tests noch ausstand. In Italien lag die Zahl der Infizierten am Samstag bei 29.