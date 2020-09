Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die betroffenen Menschen im Flieger aus Wuhgan seien alle symptomfrei. "Es kehren Gesunde zu uns nach Deutschland zurück." Zum Schutz der Betroffenen und der Bevölkerung sei es aber wichtig, dass sichergestellt werde, dass sich niemand infiziert habe.



Sollte jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht. Die Rückkehrer sollen zu einem Luftwaffenstützpunkt gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben.