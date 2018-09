Peri koordiniert das Projekt in Costa Ricas Hauptstadt San José und arbeitet für die Stiftung "Acceso", die gemeinsam mit der niederländischen Regierung das Projekt finanziell unterstützt. Das Projekt "Shelter City" (Unterschlupf) gibt es seit 2012 in den Niederlanden. Die Organisation "Justice and Peace" (Gerechtigkeit und Frieden) will damit Menschenrechtsaktivisten schützen, die in ihren Heimatländern bedroht sind.