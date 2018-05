Carlo Cottarelli (vorne) soll Italien übergangsweise führen. Quelle: Angelo Carconi/ANSA/AP/dpa

Die Zusammenstellung einer Übergangsregierung in Italien zieht sich in die Länge. Der Präsidentenpalast in Rom wies aber Gerüchte zurück, wonach der designierte Ministerpräsident Carlo Cottarelli seinen Regierungsauftrag zurückgeben werde.



Cottarelli brauche lediglich mehr Zeit, um einige Probleme mit der Ministerliste zu lösen, hieß es aus dem Palast. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte dem Finanzexperten erst am Montag das Mandat erteilt, eine Übergangsregierung zu bilden.