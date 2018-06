Ein Mann in Singapur liest einen Zeitungsartikel über Trump und Kim. Quelle: reuters

Die einzigen Personen, die sich in der Straßenmitte postieren dürfen, sind zwei Kameramänner aus Nordkorea. Der eine filmt erst alle umherstehenden Journalisten und dann die Kolonne seines Präsidenten. Der andere stellt sich mit zwei Fotoapparaten auf eine Trittleiter, fotografiert ebenfalls erst die Journalisten und dann die Kim-Limousine. Frage an den Fotografen aus Nordkorea: Woher stammt seine Kamera? "No", sagt er. Wann kommt denn Kim an? "No", erwidert er. Gefällt ihm Singapur soweit? "No", antwortet er. Herr "No" schwitzt in Anzug und Krawatte. Ob vor Aufregung oder von der Sonne und den 32 Grad im Schatten? Man würde ihn das gerne fragen, aber seine Antwort kennt man ja bereits.