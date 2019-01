Ein Feuerwehrmann. Symbolbild

Quelle: Alexander Rüsche/dpa

Bei einem Hausbrand in dem französischen Skiort Courchevel sind zwei Menschen ums Leben gekommen, vier weitere wurden schwer verletzt. Das Feuer sei aus bislang noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen, wie französische Medien berichteten.



Das mehrstöckige Gebäude war vor allem von Saisonarbeitern des beliebten Skigebiets in den französischen Nordalpen bewohnt. Etwa 60 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Die rund 70 Feuerwehrleute konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.