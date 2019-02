Craft ist derzeit US-Botschafterin in Kanada. Archivbild

Quelle: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will die US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, zur obersten Diplomatin der USA bei den Vereinten Nationen machen. Das kündigte Trump im Kurznachrichtendienst Twitter an. Trumps vorherige Kandidatin, Heather Nauert, hatte ihre Bewerbung überraschend zurückgezogen.



Wenn der Senat der Personalie zustimmt, würde Craft auf Nikki Haley folgen, die den Posten in New York zum Ende des vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen abgegeben hatte.