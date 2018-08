Dazu wird an einer exakt definierten Stelle der Erbgut-Strang - die DNA - zerschnitten, so dass die ungewünschte Erbinformation herausgeschnitten wird. In einem natürlichen Reparaturprozess fügen sich die beiden Strangteile dann wieder zusammen. Die CRISPR-Methode ermöglicht aber auch, dass zielgerichtet Erbinformationen von anderen Pflanzen an der Schnittstelle eingebaut werden können.