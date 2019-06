Ludmila aus Brasilien und Trudi Carter aus Jamaica

Quelle: imago 40716240

Brasilien ist überzeugend in die Frauenfußball-WM gestartet. Auch ohne die angeschlagene Starstürmerin Marta bezwang das Team den WM-Debütanten Jamaika mit 3:0 (1:0). Cristiane erzielte dabei ihre WM-Tore Nummer acht bis zehn (15./50./64.), Andressa (38.) verschoss einen Foulelfmeter.



In Grenoble stellte Brasiliens Mittelfeldspielerin Formiga mit Anpfiff einen Rekord auf: Im Alter von 41 Jahren und 48 Tagen wurde sie die älteste Spielerin der WM-Geschichte. Australien und Brasilien treffen am Donnerstag (live um 18:00 Uhr im ZDF) in Montpellier aufeinander.