Wale an einem Strand im australischen Croajingolong Nationalpark.

Quelle: Supplied/DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, LAND, WATER AND PLANNING/ AAP/dpa

In Australien sind mehr als zwei Dutzend Grindwale gestrandet und teils qualvoll verendet. Die Tiere wurden an einem Strand im Croajingolong National Park im Südosten an Land getrieben. Das teilte das Umweltministerium des Bundesstaates Victoria mit. Dabei handelte es sich um 27 Grindwale und einen Buckelwal.



Die meisten Tiere starben am Strand oder im seichten Wasser. Zwei Wale mussten eingeschläfert werden, weil keine Chance auf Rettung bestand. Die Gründe dafür sind noch unklar.