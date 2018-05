Taylor tritt als Vize-Weltmeister von der großen Bühne ab. Quelle: Steven Paston/PA Wire/dpa

Phil Taylor hat den 17. WM-Titel in seinem letzten Spiel als Darts-Profi verpasst. Der 57-jährige Engländer verlor das Finale in London deutlich mit 2:7 gegen Landsmann Rob Cross, der seine Premierensaison als Profi gleich mit dem Weltmeister-Titel krönte. "The Power" verpasste das perfekte Ende einer Laufbahn, die im Darts-Sport ihresgleichen sucht.



Überraschend war Taylor noch einmal ins Finale gekommen, wo er sich allerdings chancenlos dem 30 Jahre jüngeren Cross geschlagen geben musste.