Insgesamt sieben 360-Grad-Kurzdokumentationen bieten Usern in der ZDFmediathek, der ZDFmediatheks-App sowie der ZDF-VR-App die Möglichkeit, eine Zeitreise an bestimmte Orte der deutschen Geschichte zu unternehmen. Moderator Drotschmann führt die Nutzer zu besonderen historischen Stätten: In Nürnberg können sie zum Fahrgast des legendären Adler-Zuges werden, nachdem sie Bekanntschaft mit dem Maler Albrecht Dürer gemacht haben. In der Kreisgrabenanlage von Goseck lebt vor ihren Augen die Jungsteinzeit wieder auf, im Nationaltheater von Weimar führen ihnen Goethe und Schiller die Zusammenhänge von Kultur und Politik vor Augen. Im Flughafen Tempelhof fliegen Zeppeline und Rosinenbomber über die Köpfe der User.