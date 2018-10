Allgemein wird im CSU-Vorstand der mangelnde Rückenwind aus Berlin beklagt. Und diese fehlende Unterstützung hat für manchen einen Namen: Parteichef Horst Seehofer. Niemand sagt das vor Beginn der Sitzung laut, viele ballen die Faust in der Tasche. Schließlich stehen in zwei Wochen wichtige Wahlen in Hessen an und da will aktuell niemand ein Scherbengericht lostreten.



Seehofer selbst denkt ohnehin nicht einen Rückzug, ist sich offenbar auch keiner Schuld bewusst. Heute Morgen vor der Vorstandssitzung erhebt er erst einmal den Anspruch, bei den Sondierungsgesprächen mit den anderen Parteien in Bayern dabei sein zu wollen. Während er das sagt, steht CSU-Generalsekretär Markus Blume mit Leichenbittermiene hinter ihm. Nicht auszuschließen, dass der tief sitzende Konflikt zwischen Seehofer und Söder in absehbarer Zeit wieder offen ausbricht und Blume stünde dann zwischendrin.