CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer (r) und Alexander Dobrindt. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CSU will die Koalitionsverhandlungen trotz ungeklärter Kernpunkte möglichst wie geplant morgen abschließen. "Das ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in Berlin.



Es seien aber noch Fragen zu klären, insbesondere was die Finanzierbarkeit angehe. "Da werden wir uns noch mal drüber beugen müssen, weil unser Finanzrahmen natürlich beschränkt ist." Als dicker Brocken galt laut Verhandlungskreisen auch der Bereich Wohnen.