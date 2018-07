Im Anschluss an das Krisentreffen von CDU und CSU trafen sich am Montagabend die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss. Nahles begrüßte anschließend die Einigung der Schwesterparteien. "Wir finden das deswegen gut, weil wir jetzt wieder auf der Ebene der Sacharbeit sind. Das haben wir in den letzten Wochen schmerzlich vermisst", sagte sie. Die SPD wolle die offenen Sachfragen an diesem Dienstag mit ihren Fachleuten und Parteigremien erörtern. Am Abend (18 Uhr) werde sich der Koalitionsausschuss erneut treffen.