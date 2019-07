Die SPD kommt mir manchmal vor wie eine Partei, die jede Ausfahrt verpasst und immer weiter auf eine Wand zufährt. Markus Söder

Das Verhalten der SPD sei für ihn nicht nachvollziehbar. Nicht nur fehlende Unterstützung wirft er dem Regierungspartner vor. "Es kann doch gar nicht sein, dass die SPD jetzt noch im Europaparlament in einem Stil, wir haben gerade von Stil gesprochen, mit Pamphleten gegen jemanden arbeitet. Das ist doch ein unmöglicher Stil", betont der CSU-Chef.



"Die SPD kommt mir manchmal vor wie eine Partei, die jede Ausfahrt verpasst und immer weiter auf eine Wand zufährt", sagt er. Er hoffe aber immer noch sehr, "dass das am Dienstag klappt" mit der Wahl von der Leyens im Europaparlament, und er hoffe sehr, "dass die SPD noch wirklich zur Besinnung kommt, es gibt da ja auch noch ein paar echt gute Leute". Schließlich gehe es nicht um eine Parteifrage, sondern um Europa, so Söder im ZDF.