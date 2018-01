Horst Seehofer kündigte Gespräche für Montag an. Quelle: Matthias Balk/dpa

Nach dem Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union soll es der CSU zufolge schon am Montag ein Spitzengespräch von CDU und CSU geben. Möglicherweise werde auch schon ein Treffen der Parteichefs von Union und SPD stattfinden, kündigte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer an.



Der SPD-Forderung nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse von Union und SPD in drei Bereichen erteilte er eine Absage. "Ich sehe da keine Möglichkeit", sagte Seehofer vor einer CSU-Präsidiumssitzung.