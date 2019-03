Markus Söder beim politischen Aschermittwoch.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Chef Markus Söder hat sich ablehnend über eine Zusammenarbeit mit den Grünen geäußert. "Solange die Grünen in Berlin sogar die Rücknahme in sichere Herkunftsstaaten blockieren, kann ich mir die Zusammenarbeit mit diesen Leuten nicht vorstellen", rief Bayerns Ministerpräsident unter dem Jubel seiner Anhänger beim politischen Aschermittwoch in Passau.



"Und dabei bleibt es." Die unbegrenzte Zuwanderung, die zumindest Teile der Grünen forderten, sei nicht der Weg der CSU.