Es ist auch diese Zögerlichkeit, die allein in Deutschland Hunderttausende junge Menschen auf die Straßen treibt. Mitte März waren es bereits etwa 300.000 Teilnehmer bei den "Fridays for future"-Demonstrationen in deutschen Städten. Und so kritisiert die Gründerin der Bewegung, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die Politiker aller Parteien: Es sei eine komische Welt, in der Kinder ihre Ausbildung opfern müssten, um gegen die Zerstörung ihrer Zukunft zu protestieren, sagt Thunberg bei der Verleihung der "Goldenen Kamera" am Samstagabend in Berlin. "Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte", so Thunberg.