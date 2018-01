CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verteidigt seine Äußerungen über die Debatte in der SPD über eine neue Große Koalition. "Ich schüre gar nix, sondern ich versuche die ausgewogene Balance zu halten zwischen dem, was von der SPD an Vorwürfen gegenüber der CSU kommt und das was wir der SPD einfach auf den Weg geben müssen, um dann auch Koalitionsverhandlungen abschließen zu können."