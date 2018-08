Und so hatte auch dieser Parteitag früh ein Arbeitsmotto: "Harmonie um jeden Preis". Es war allen Beteiligten anzumerken, welche Kraftanstrengung dies erforderte. "Ich habe für das Bundestagswahlergebnis die Verantwortung übernommen, obwohl die Verantwortung dafür in Berlin lag", rief Horst Seehofer in den Saal und wirkte bitter dabei. Die Reaktion einiger Delegierter ließ nicht lange auf sich warten: "Er hat immer noch nichts verstanden!" Aber auch Versöhnliches kam von ihm, ein Signal an seine Kritiker. "Meine Rückkehr aus Berlin hat zu lange gedauert", sagte Seehofer und das "Genau" der Betroffenen war mit Händen zu greifen. Wenn es um seinen langjährigen Rivalen ging, nahm Horst Seehofer alle Kraft zusammen. "Markus Söder hat immer fehlerfreie und gute Arbeit abgeliefert", sagte er dann. "Deshalb sage ich euch, er kann es und er packt es. Das ist Markus Söder."