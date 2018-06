Seehofer beklagte sich schon am Samstag in markigen Worten über parteiinterne Indiskretionen der vergangenen Tage. Dabei gab er an, dass Herrmann bei einem Treffen am vergangenen Montag - anders als von Medien berichtet - keine Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt zugesagt habe. Auch Herrmann hatte das intern bestritten. "Es ist in diesem Gespräch keine Kandidatur entschieden worden, darauf lege ich großen Wert", so Seehofer.