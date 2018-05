Parteifreunde und Rivalen: Söder (links) und Seehofer. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Machtkampf in der CSU steht vor der Entscheidung. Am kommenden Montag soll der seit der Bundestagswahl unter Druck stehende Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer bei einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München eine Erklärung abgeben.



"Dann werden wir entscheiden und vermutlich einen Spitzenkandidaten (für die Landtagswahl 2018) küren", sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer. Bayerns Finanzminister Markus Söder gilt als aussichtsreichster Nachfolgekandidat.