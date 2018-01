Entwarnung also? Nein, ganz so einfach ist es doch nicht. Die Risse sind da. Am Morgen vor dem Sitzungssaal sagt Seehofer auf die Frage, wie er unbeschadet da wieder heraus kommen wolle, mit Grabesstimme: "Der Schaden ist schon entstanden. Der ist nicht mehr auszuradieren." Und gefragt nach den Rücktrittsforderungen: Es sei gestern, bei den ersten Gesprächen in Berlin, "noch mal gut gegangen". "Aber wie sollen wir kraftvoll in Berlin auftreten, wenn das so begleitet wird?"