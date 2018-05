Auf subsidiären Schutz (vom Lateinischen "subsidiarius": "helfend") können Menschen Anspruch haben, wenn der Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention oder individuelles Asyl infolge politischer Verfolgung nicht greifen. Subsidiären Schutz erhalten Personen, denen in ihrem Herkunftsland ein persönlicher und ernsthafter Schaden droht, etwa Folter oder die Todesstrafe.



Der subsidiäre Schutz gilt in Deutschland und in anderen EU-Staaten in der Regel für ein Jahr. Er kann gegebenenfalls um zwei Jahre verlängert werden und theoretisch nach fünf Jahren unter bestimmten Bedingungen in eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung münden.