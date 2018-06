Ob es Horst Seehofer im Nachhinein bereut, an diesem Wochenende nicht doch noch eine Lücke in seinem Terminkalender für einen Besuch in Erlangen gefunden zu haben, ist nicht überliefert. Sicher ist jedoch, dass die Absage seiner Teilnahme an der dreitägigen Landesversammlung der Jungen Union Bayern (JU) weder zu einer Beruhigung der Personaldiskussion vor der Landtagswahl in Bayern beigetragen hat, noch zu einer Stabilisierung seiner Position als Partei- und Regierungschef.