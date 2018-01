Eine Art Spagat für die Partei, sagt ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath. "Sie kann nicht so lospoltern, wie sie es sonst gern tut auf Klausuren, denn die Zeichen stehen nun mal auf Große Koalition." Die CSU müsse in Berlin Handlungs- und Regierungsfähigkeit beweisen und deswegen doch einige kompromissbereite Signale "in Richtung ungeliebte SPD" senden. "Zum anderen aber muss sie auch schauen, dass sie mit Blick auf die Landtagswahl die konservativen Wähler in Bayern nicht weiter verprellt und eben auch die Abtrünnigen von der AfD zurückgewinnen kann", erklärt Röckerath.