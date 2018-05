Denn der oder diejenige sollte nach der Vorstellung der CSU spätestens im Herbst wieder an Bord sein. Dann finden die Landtagswahlen statt und nichts ist für die CSU wichtiger, als im Freistaat alleine regieren zu können. Eine Große Koalition im Bund wird so oder so eine riesige Herausforderung für die Christsozialen, weil auch die SPD in einer solchen Konstellation alles tun wird, um nicht noch weiter an Profil und Zustimmung zu verlieren. Je lauter der Bayerische Löwe jetzt schon brüllt, desto länger dürfte das Echo auch in Bayern noch zu hören sein.