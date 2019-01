Überhaupt gibt es in Seeon viel Bemerkenswertes zu hören. In den letzten Jahren hatte sich die CSU eher mit europakritischen Tönen hervorgetan. Man hatte sich oft genug auf Kosten der "Bürokraten in Brüssel" zu profilieren versucht. Heute nun will sich die CSU massiv für Europa und für die Europäische Union einsetzen, weil dort die Zukunft liege.



Für die neue Europa-Liebe gibt es einen guten Grund: Erstmals hat ein CSU Politiker die realistische Chance zum Kommissionspräsidenten der EU gewählt zu werden. Der christsoziale Europaabgeordnete Manfred Weber ist im kommenden Frühjahr der Spitzenkandidat der europäischen Volksparteien. Falls diese EVP die stärkste Fraktion im Europaparlament stellen sollte, könnte Weber an die Spitze der Kommission rücken. Das wäre natürlich eine historisch einmalige Chance für die CSU. Auch bei der lange zwischen den Unionsschwestern umstrittenen Asylpolitik soll es keine "Grundsatzdebatten" mehr geben. So jedenfalls forderte es heute Söder.