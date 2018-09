Für das Einwanderungsgesetz, dessen Eckpunkte Horst Seehofer in den nächsten Wochen vorlegen will, legt sich die CSU sogar mit dem eigenen Innenminister an. Nicht nur dem Spurwechsel, also einem Bleiberecht für Flüchtlinge bei entsprechender Arbeit, sondern auch einem Stichtag für diesen sogenannten Spurwechsel erteilt man eine Absage: "Wir wollen qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, keine Zuwanderung aufs Arbeitsamt", steht in dem Papier. Seehofer hatte in seinem Entwurf vorgesehen, dass Migration von Facharbeitern auch zur Job-Suche möglich sein sollte.