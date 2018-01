Dass sie nicht als solche wahrgenommen werden, ist für Söder auch aus einem anderen Grund wichtig: Nach dem aktuellen Bayerntrend würde die AfD im Herbst mit 10 Prozent in den Bayerischen Landtag einziehen. Mehr "Berliner Verhältnisse" ginge kaum. Und so hat Markus Söder die AfD als einen Hauptgegner bei der kommenden Landtagswahl ausgemacht, ihren Anhängern will er ein Angebot machen. "Wir müssen wieder mehr Heimat für die bürgerlich-konservativen Wähler werden", sagt er und fügt warnend an ihre Adresse hinzu: "Die AfD zu wählen, bedeutet nicht, eine andere Form der CSU zu wählen." Immerhin: Laut einer Umfrage des Instituts "policy matters" im Auftrag der CSU-Fraktion, trauen die Menschen in Bayern am ehesten der CSU zu, das Land in eine erfolgreiche Zukunft zu führen (46 Prozent).