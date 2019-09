Truppen sammeln – kurz vor dem Showdown in Berlin. Ein Klimapaket will die Koalition schnüren und obwohl sich im Ziel alle einig sind: Der Weg ist steinig. Das fängt schon bei der Frage an, wie man am besten CO2 begrenzt. "Mit einer Steuer", sagt die SPD. "Auf keinen Fall", schallt es heute vom Kloster Banz zurück. Die Union will die Klimaziele vor allem mit dem Handel von Zertifikaten erreichen – nur so, heißt es, lasse sich die Menge des klimaschädlichen Gases wirklich begrenzen. Doch noch etwas ist spürbar bei den beiden Schwesterparteien: Die Angst, über den Klimaschutz ihre Wähler zu verlieren. Gerade vor der Wahl in Thüringen ist man also bemüht, Hiobsbotschaften zu vermeiden.



"Am Ende kommt es darauf an, dass die Menschen von den Maßnahmen nicht überfordert werden", fordert die CDU-Chefin, dass es für einen höheren CO2-Preis auf der einen auch Entlastungen auf der anderen Seite gebe - etwa durch eine Pendlerpauschale. An dieser Stelle passe zwischen CDU und CSU "kein Blatt Papier", pflichtet ihr Markus Söder bei. Dem CSU-Chef geht es aber noch um etwas Anderes: Für ihn soll Klimaschutz vor allem durch Innovationen ermöglicht werden - etwa synthetische Kraftstoffe, aber auch Fortschritte in der Batterietechnik. "Wir dürfen die Wirtschaft nicht abwürgen", so Söder, der seiner Partei in den vergangenen zwei Tagen ein milliardenschweres Modernisierungsprogramm verordnet hat.