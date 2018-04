Weder die Kirchen, noch die CSU wollten sich heute auf ZDF-Anfrage zu dem Thema äußern. Was die Kirchen-Vertreter betrifft, könnte man annehmen, dass sie nicht noch weiteres Öl ins Feuer gießen wollen. Das Kalkül der CSU aber mag ein anderes sein: Es gehört zum Einmaleins des Wahlkampfs, die Emotionen sich setzen und das Wahlvolk darüber nachdenken zu lassen. "Die CSU ist gleich Kreuz" - möge diese Botschaft langsam in das Bewusstsein der Bayern eindringen. Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, wird bei Gelegenheit wieder daran erinnert werden. Das scheint so sicher wie das Amen in der Kirche.