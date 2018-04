CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Der Islam soll nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für Deutschland kulturell nicht prägend werden. "Muslime, die sich in unsere Gesellschaft integrieren wollen, sind Teil unseres Landes, aber der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagte Dobrindt der Funke Mediengruppe.



"Er ist für unser Land kulturell nicht prägend und er soll es auch nicht werden," so Dobrindt. Die eigenen Vorstellungen von Toleranz und Nächstenliebe fänden sich so in der islamischen Welt nicht wieder.