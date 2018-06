Alexander Dobrindt fordert, dass der Staat entlastet. Quelle: Michael Kappeler/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags bis zum Jahr 2021 gefordert. "Die komplette Abschaffung des Soli in dieser Wahlperiode darf kein Tabuthema sein", sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag".



Der Koalitionsvertrag sieht den Wegfall des Soli für Einkommen bis 61.000 Euro von 2021 an vor. Dobrindt sagte: "Die Netto-Frage muss zurück auf die Agenda der Politik." Er wolle das klare Signal, dass der Staat überall da entlaste, wo er könne.