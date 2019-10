Der Mitgliedsausweis als QR-Code, eine CSU-App und ein eigenes Online-Portal - so sollen sich die Mitglieder in Zukunft von überall und immer beteiligen können. Potenzielle Interessenten werden mit einer ortsungebundenen Online-Mitgliedschaft umworben, allerdings ohne innerparteiliches Stimmrecht.



In Orts- und Kreisverbänden soll es in Zukunft gewählte Digitalbeauftragte geben. Außerdem sollen virtuelle Vorstandssitzungen möglich werden - und am Ende virtuelle Parteitage. Damit soll "ein neues Instrument zur digitalen Mitbestimmung" geschaffen werden. Und nicht zu vergessen: Nach dem Wirbel um den Youtuber Rezo will auch die CSU die Social-Media-Kanäle erobern.