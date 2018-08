Die CSU sei sehr zermürbt nach den langen innerparteilichen Kämpfe in der Asylfrage und durch die Fehde Söder gegen Seehofer, sagt ZDF-Korrespondent Ralph Schumacher. Der Absturz bei der Bundestagswahl: ein Schock. "Mit der Doppelspitze will die CSU zurück zu alter Stärke und so wird die Partei hier vor allem vorweihnachtliche Harmonie zelebrieren." Auch Angela Merkel solle dazu beitragen. Sie werde am Nachmittag erwartet, nachdem sie im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt des Asylstreits dem Parteitag "demonstrativ ferngeblieben war".