"Bitte keine zweite Merkel", meint der niederbayerische Abgeordnete Josef Zellmeier.

Quelle: dpa

Tobias Reiß, der parlamentarische Geschäftsführer, ist einer, der genau überlegt, bevor er antwortet. Man sieht es ihm an. Reiß befürwortet Söders Kurs ohne Wenn, aber mit einem Aber: "Was die Vermittlung angeht, haben wir alle noch Nachholbedarf." Deutlicher wird der niederbayerische Abgeordnete Josef Zellmeier. "Es wäre schön, wenn er irgendwann wieder Ruhe in die Partei bringen würde. Zumindest sollte das, was er tut, irgendwann auf das Konto der CSU einzahlen." Unter Merkel habe die Union erlebt, was es heißt, wenn sich die Parteispitze zu weit von ihren Wählern entfernt. "So eine Situation können wir in der CSU nicht gebrauchen", so Zellmeier. "Bitte keine zweite Merkel!"