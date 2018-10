Joachim Herrmann (CSU) will bayerischer Innenminister bleiben. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nun doch nicht in ein Bundeskabinett nach Berlin wechseln. "Staatsminister Herrmann hat erklärt, dass sein Platz in München ist, dass er in München bleiben wird", berichtete Fraktionschef Thomas Kreuzer nach einer CSU-Fraktionssitzung in München. Herrmann wolle stattdessen wieder für den Landtag kandidieren.



Herrmann war CSU-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl und von seiner Partei für das Amt des Bundesinnenministers gehandelt worden.