"Die Situation im Jahr 2019 ist so: Franz Josef Strauß würde heute keinen 'Bayernkurier' mehr gründen. Wenn man im Jahr 2019 an Kommunikation denkt, denkt man nicht zuerst an eine Zeitung", sagt Blume über die Einstellung, die in der Partei durchaus auch viele kritische Stimmen hervorgerufen hat.