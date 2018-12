Tatsächlich ist für die CSU wichtig, dass überhaupt eine neue CDU-Parteivorsitzende gewählt wurde. Viele in der Münchener Parteispitze sahen Angela Merkel außerordentlich kritisch. Das geht hauptsächlich auf den Herbst 2015 zurück, als man die im CSU-Land Bayern ankommenden Flüchtlingsströme der Politik von Kanzlerin Merkel zurechnete und ihr die Schuld an einem vermeintlichen "ungeordneten Zuzug" von Migranten vorwarf.



Nicht wenige in der CSU halten Merkel auch für die Hauptverantwortliche für den Aufstieg der AfD. Dieser Unmut über die Kanzlerin hat sich auf eigentümliche Weise über die letzten Jahre gehalten und hat durch die CSU-Wahlschlappen im Bund und in Bayern eher noch an Schärfe gewonnen. So hörte man in den letzten Tagen in CSU-Kreisen häufig die Auffassung: Hauptsache Merkel macht nicht mehr weiter.