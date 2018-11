Der Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern ist besiegelt. Quelle: Matthias Balk/dpa

CSU und Freie Wähler in Bayern haben die deutschlandweit erste schwarz-orange Koalition besiegelt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger unterzeichneten im Landtag den ersten Koalitionsvertrag in der Geschichte des Freistaats. "In der Tat ist es ein historischer Tag", sagte Söder.



Ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrages ist die finanzielle Entlastung von Familien. Einen weiteren Schwerpunkt will die neue Regierung auf die Umweltpolitik legen.