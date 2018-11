Ihren Erfolg verdanken die Freien Wähler auch vielen ehemaligen CSU-Mitgliedern, die sich vor allem an den Strukturen und der Personalpolitik der Christsozialen gestört haben. Konservativ sind beide Parteien. Der Unterschied liegt in den Schwerpunkten. Die Freien Wähler sprechen von sich selber als Graswurzelbewegung. Sie verstehen sich als Bürgerinitiative, die vor allem den ländlichen Raum vertritt. So stellen sie in Bayern etwa 600 Bürgermeister. Das sieht man auch dem Koalitionsvertrag an. Die Kernaussage: "Starke Finanzen und ein starker Staat", so nannte es Markus Söder. Bis 2030 soll Bayern schuldenfrei sein und bis 2023 sollen bei der Polizei 3.000 Stellen geschaffen werden.