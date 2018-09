Klosterkirche im bayerischen Seeon. Quelle: Tobias Hase/dpa

Die Suche nach einer Bundesregierung verzögert sich weiter - die SPD gibt dafür der CSU die Schuld. Wie der SPD-Vorsitzende Martin Schulz mitteilte, wolle die CSU vor ihrer Klausurtagung in Kloster Seeon (4.-6. Januar) nicht sondieren. "Deshalb brauchen wir ein bisschen mehr Zeit", sagte Schulz.



Ein SPD-Sonderparteitag könne daher nicht am 14. Januar, sondern erst am 21. Januar in Bonn stattfinden. Mit einer neuen Regierung in Deutschland wird nicht mehr vor März gerechnet.