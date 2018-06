Die kleine Szene am Morgen vor der Sitzung des CSU-Vorstandes in München, in der die neuen Personalien verkündet werden sollen, spricht Bände für die gegenwärtige Stimmung in der Partei. Eigentlich wissen es längst alle - CSUler wie Journalisten - doch, anders als vielleicht in der Vergangenheit, wird mit den Informationen weniger aufgeregt umgegangen.