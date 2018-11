Der Deutsche Manfred Weber soll nach dem Willen der Europäischen Volkspartei 2019 neuer EU-Kommissionspräsident werden. Die EVP wählte den stellvertretenden CSU-Chef in Helsinki zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 und nominierte ihn damit für das EU-Spitzenamt in Brüssel. Auf den 46-Jährigen entfielen 492 von 619 gültigen Stimmen. Er ist Gegenspieler des Sozialdemokraten Frans Timmermans, der ebenfalls Kommissionschef werden will.